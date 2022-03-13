وزارة الخارجية تعلن حاجتها لـ 50 موظف في وظائف شاغرة لديها.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر 50 فرصة لذوي الكفاءات من المواطنين لدى مكتب التنسيق الإنمائي (DCO) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

وأوضحت الوزارة شروط التقديم والتي جاءت على النحو التالي :

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– درجة الماجيستير أو ما يعادلها في مجالات : (التنمية – العلاقات الدولية – العلوم السياسية – العلوم الاقتصادية – العلوم الاجتماعية – حقوق الإنسان – القانون)

ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد للتقديم 18 مارس 2022م.

ودعت الوزارة الراغبين في التقديم زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

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