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بريطانيا تخصص راتبًا شهريًا لمن يستضيف أوكرانيين في منزله

بريطانيا تخصص راتبًا شهريًا لمن يستضيف أوكرانيين في منزله
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تواصل- وكالات:

قررت بريطانيا تخصيص رواتب شهرية لكل أسرة تستضيف أوكرانيين في منزلها، تشجيعًا لهم على استقبال الفارين من الحرب.

وكانت السلطات في بريطانيا تعرضت لانتقادات لبطئها وترددها في استقبال أوكرانيين بعد الحرب الروسية.

وأعلن وزير الإسكان البريطاني مايكل غوف عبر قناة سكاي نيوز، عن برنامج جديد يسمح للبريطانيين باستقبال لاجئين فارّين من الحرب في منازلهم.

وأوضح أن البرنامج الجديد الذي أُطلقت عليه تسمية Homes for Ukraine (منازل من أجل أوكرانيا) سيسمح باستقبال عشرات الألاف.

وأضاف أن الفارين من الحرب سيكون لديهم حقّ الوصول إلى سوق العمل والضمان الاجتماعي والتعليم، حتى لو لم تكن لديهم روابط عائلية مع أشخاص بريطانيين.

وأكد غوف أن الحكومة تريد التأكد من أن “كافة المنازل المتوافرة” يمكن أن توضع في خدمة “أولئك الذين يفرّون من الاضطهادات”.

وسيحصل الأشخاص الذين يقررون استقبال لاجئين أوكرانيين في منازلهم على مبلغ قدره 350 جنيه استرليني (456 دولار) شهريا.

وأكد أنه ينبغي عليهم التعهّد باستقبال هؤلاء اللاجئين لمدة 6 أشهر على الأقلّ.

وأوضح الوزير أنه للقيام بذلك يتعيّن على البريطانيين التواصل مع أوكرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال جمعيّات والتسجيل على منصّات ستُشغّل الاثنين.

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