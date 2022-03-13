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هل يمكن اعتماد الآيبان القديم بدلاً من الجديد؟ «حساب المواطن» يعلق

هل يمكن اعتماد الآيبان القديم بدلاً من الجديد؟ «حساب المواطن» يعلق
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم إدخال رقم آيبان جديد سيتم التحقق من صحة الآيبان المضاف مسبقا، وإرسال رسالة للمستفيد بنتيجة التحقق.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “أنا غيرت رقم الايبان حساب الموطن وأريد أرجعه على الايبان القديم هل يمكن ذلك؟

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “سيتم التحقق من الايبان المضاف حديثاً بعد التحقق من صحة الايبان المضاف مسبقاً وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان”.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ أيضاً إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 22 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 114 مليار ريال منها 985 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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