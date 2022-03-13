«مجاعة» قد تضرب هذه القارة بسبب الحرب في أوكرانيا

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تواصل ـ فريق التحرير:

يهدد انقطاع إمدادات المحاصيل من روسيا وأوكرانيا بتفاقم سريع في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.

وتوقع عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن تداعيات الأزمة الأوكرانية ستضرب أجزاء مختلفة من العالم”.

وتستحوذ أوكرانيا الآن على 40% من إمدادات القمح والحبوب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد بالفعل.

وأوضح عارف أن أسعار المواد الغذائية حول العالم كانت تنمو حتى قبل تفاقم الوضع في أوكرانيا، وتم الاستشهاد بأزمة المناخ ووباء كوفيد-19 كأسباب لذلك.

وكان المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في شرق أفريقيا مايكل دانفورد : “تعتبر منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي الأقرب إلى المجاعة في الوقت الحالي، وقد دمرت الأمطار المحاصيل خلال ثلاثة مواسم، وتسببت في خسائر فادحة في الثروة الحيوانية، وأدى نقص المياه والمراعي إلى صراعات بين المجتمعات، والتوقعات حتى الآن ليست سوى نحو السلبية”.

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