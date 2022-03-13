ردًا على العقوبات الأمريكية.. الوكالة الروسية تهدد بترك رائد فضاء أمريكي وحيدًا في الفضاء

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لوح ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”، بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة في مجال التعاون الفضائي، الأمر الذي قد يتسبب بترك رائد فضاء أمريكي بالغ من العمر 55 عاما وهو أب لطفلين في الفضاء.

وكان من المقرر أن يعود رائد الفضاء الأمريكي؛ مارك فاندي، التابع لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا” من محطة الفضاء الدولية (ISS) مع اثنين من رواد الفضاء الروس على متن المركبة الروسية “سويوز” يوم 30 مارس الجاري.

فقد هدد روغوزين مصير محطة الفضاء بأسرها، وذلك ردًا على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في الهجوم العسكري الروسي.

ويوم أمس السبت، صرّحت ماري والدة فاندي البالغة من العمر 77 عاما للصحيفة البريطانية: إن ما قاله المسؤول الروسي تهديد رهيب، مشيرةً إلى أنها عندما سمعته لأول مرة، بكت كثيرا ولا تزال حتى الساعة تشعر بالقلق.

ومن المقرر أن يعود ابنها إلى محطة كازاخستان التابعة للوكالة الروسية، بعد 355 يومًا قضاها في المدار وهي أطول فترة يقضيها رائد فضاء غربي هناك.