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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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وزير خارجية دولة خليجية يزور روسيا

وزير خارجية دولة خليجية يزور روسيا
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تواصل- فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، بأن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، سيزور اليوم موسكو ويجتمع مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي.

وقال الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن “الزيارة تأتي في مرحلة حرجة نظرا للظروف التي يعيشها العالم نتيجة التصعيد في أوكرانيا وتتضمن مناقشة آخر التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية، وبحث الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل هذه الأزمة”.

وزارة الخارجية – قطر

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