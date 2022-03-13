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النوم الوهمي.. حيلة فعالة لأداء مهامك بشكل أفضل

النوم الوهمي.. حيلة فعالة لأداء مهامك بشكل أفضل
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تواصل – فريق التحرير

إذا لم تحصل على النوم الكافي كل يوم فستتأثر الأنشطة المعقدة على مستوى المخ والجسم وستشعر بالتعب وسرعة الانفعال والكسل.

وأجرى باحثون في جامعة كولورادو دراسة نشرت نتائجها في مجلة (Journal of Experimental Psychology) لاختبار آثار “النوم الوهمي” على المشاركين في الدراسة، لمعرفة إذا كان من شأنه أن يحد من الشعور بالتعب، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

قال الباحثون إن الأشخاص البالغين عادةً ما يقضون نحو 20-25 بالمائة في مرحلة النوم المسماة “نوم حركة العين السريعة’ “REM”، ولذا فالأشخاص الذين ينامون فترة قليلة فيها يصبح أداؤهم أقل في اختبارات التعلم، أما الأشخاص الذين يقضون أكثر من 25 بالمائة من نومهم في مرحلة ” REM” كانوا يحققون أداءً أفضل في اختبارات التعلم.

بعد ذلك، تم توصيل جميع المشاركين طوال الليل بأجهزة مصممة لجمع البيانات أثناء نومهم بحسب ما أخبرهم الباحثون، وفي الصباح، تم إخبار بعض المشاركين أنهم حصلوا على نسبة 16.2 بالمائة والبعض الآخر حصلوا على نسبة 28.7 بالمائة.

وتؤكد الدراسة أن هذه النتائج لم تكن صحيحة، فقد خضع المشاركون لاختبارات تعلُّم تقيس الانتباه السمعي وسرعة التعامل، وهي مهارات تتأثر بالحرمان من النوم.

وأكدت الدراسة أن المشاركين الذين اعتقدوا بأنهم حققوا نسبة أعلى من المتوسط في النوم، كان أداؤهم أفضل في الاختبارات عن المشاركين الذين اعتقدوا أنهم حصلوا على نسبة نوم أقل من المتوسط. الأمر الذي يؤكد على قوة النوم الوهمي.

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