“التجارة” تُعلن إتاحة الأنشطة المتنوعة للمؤسسات بسجل تجاري واحد في نفس المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن إتاحة إضافة الأنشطة التجارية المتنوعة في سجل تجاري واحد للمؤسسات في نفس المنطقة، بدلاً من إصدار سجل تجاري مستقل لكل نشاط من الأنشطة غير المتجانسة، كما كان معمولًا به سابقاً.

وأوضحت أن المؤسسات لم تعد بحاجة لإصدار سجلات تجارية مستقلة لأنشطة مثل البيع بالجملة للعطور، وصناعة قطع وأجزاء غيار السيارات، وزراعة نباتات الزينة والشتلات وغيرها من الأنشطة، حيث يمكن جمع كل هذه الأنشطة في سجل تجاري واحد في المنطقة الواحدة.

وأكدت الوزارة أنها تهدف من هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة العمل التجاري، وتعزيز الشفافية والموثوقية، وتحسين البيئة التجارية، وتخفيف الأعباء المادية على المنشآت التجارية، من خلال الاكتفاء بسجل تجاري واحد لمجموعة من الأنشطة المتنوعة.