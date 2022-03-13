مصادر بالمخابرات البريطانية تكشف عن مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ”بوتين”

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ذكرت مصادر استخباراتية بريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إما يعاني من حالة دماغية، مثل الخرف أو مرض باركنسون، أو أنه مصاب بالسرطان، وأن العلاج الطبي الذي يتلقاه، والذي غالباً ما يشمل عقارات الستيرويد، المستخدمة لعلاج السرطان، قد غير توازن عقله.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن هذه المصادر التابعة لتحالف العيون الخمسالاستخباراتي،الذي يضم أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قولها إن «هناك تفسيراً فسيولوجياً لقرار الرئيس الروسي المرفوض عالمياً بغزو أوكرانيا»، وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وقالت المصادر إن «سلوكيات بوتين الأخيرة التي أصبحت غريبة على نحو متزايد»، جنباً إلى جنب مع انتفاخ وجهه ورقبته إلى حد كبير مؤخراً، وإصراره على إبقاء زوار الكرملين على مسافة كبيرة جداً منه عند اجتماعه بهم، دعّمت هذه المزاعم.

وترجح المخابرات البريطانية احتمالية إصابة بوتين بـ«السرطان»، مشيرة إلى أن «القرارات المتهورة» التي اتخذها مؤخراً قد تكون ناجمة عن تلقيه عقارات الستيرويد التي تسبب تغيرات مزاجية وسلوكية غير مفهومة.