شرطة كييف: مقتل صحفي في نيويورك تايمز وإصابة آخر على أيدي القوات الروسية

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن قائد شرطة العاصمة الأوكرانية كييف، بمقتل صحفي في نيويورك تايمز وإصابة آخر على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين.

وأوضحت شرطة العاصمة كييف، أن الصحفي الأميركي “بيرنت رينوت” من نيويورك تايمز قد قُتل وجرح آخر في إربين.

ووجهت السلطات الأوكرانية، الاتهام إلى القوات الروسية بقتل صحفي أميركي يعمل في نيويورك تايمز.

وأكد مسؤول أوكراني، أن روسيا استخدمت قنابل الفوسفور في هجوم الليلة الماضية شرقي أوكرانيا.

في الوقت نفسه أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن روسيا خسرت آلافا من جنودها ومعداتها العسكرية، مؤكدًا أن الروس سيواجهون قتالاً حتى الموت.

فيما كشف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن سر عدم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مؤكدًا أن إعلان الغرب منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، كان سيؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، حاول تفادي امتداد هذه الحرب إلى دول أخرى وتجنب مواجهة قد تؤدي إلى نزاع نووي.