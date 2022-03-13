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الرئيس الأوكراني: الروس سيواجهون قتالاً حتى الموت

الرئيس الأوكراني: الروس سيواجهون قتالاً حتى الموت
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن روسيا خسرت آلافا من جنودها ومعداتها العسكرية، مؤكدًا أن الروس سيواجهون قتالاً حتى الموت.

وأوضح أن شحنات المساعدات الإنسانية اقتربت من مدينة ماريوبول، لافتًا إلى أنه  تم تأمين مختلف الممرات الإنسانية في جميع المناطق، وأنه تم إجلاء 125 ألف شحص عبر الممرات الإنسانية إلى مناطق آمنة.

وأضاف أنه يجب على الروس حكومة وشعبًا، أن يفهموا ويقدروا جيدًا صمود نحو 40 مليون أوكراني.

وكشف عضو في فريق التفاوض الأوكراني، عن إمكانية التوصل لنتائج من المحادثات مع روسيا في الأيام المقبلة.

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