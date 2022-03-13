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الاتحاد الأوروبي يكشف سر عدم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يكشف سر عدم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا
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تواصل – وكالات:

كشف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن سر عدم فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وأكد أن إعلان الغرب منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، كان سيؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وأوضح بوريل أن أوروبا تفعل كل ما في وسعها من الناحية العسكرية لدعم الأوكرانيين في مقاومتهم من خلال إمدادهم بآليات عسكرية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، حاول تفادي امتداد هذه الحرب إلى دول أخرى وتجنب مواجهة قد تؤدي إلى نزاع نووي.

وأشار إلى أن البعض يطالب منا فرض منطقة حظر طيران فإنه يقضي بوجود قدرة واستعداد لإسقاط طائرات روسية تخالفها، وهذا كان سيعني تحويل النزاع إلى الحرب العالمية الثالثة، وهو ما لا نرغب فيه.

وأكد بوريل أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو ليس من شأنها وقف الحرب فورا لكن هدفها إضعاف الاقتصاد الروسي وأنها ستكلف موسكو ثمنًا باهظًا، حسب “روسيا اليوم”.

من ناحيته، أدان رئيس المجلس الأوروبي، قصف روسيا العشوائي للمدنيين واختطاف رئيسي بلديتي مليوتوبول ودينبروديني، مؤكدًا أن عمليات الاختطاف والضغوط على السلطات الأوكرانية انتهاك صارخ للقانون الدولي.

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