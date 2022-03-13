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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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“النقل”: رفع رسوم تكلفة “التاكسي” 17%.. وهذه قيمة الحد الأدنى لأي مشوار

“النقل”: رفع رسوم تكلفة “التاكسي” 17%.. وهذه قيمة الحد الأدنى لأي مشوار
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تواصل – فريق التحرير:

قررت الهيئة العامة للنقل، رفع أسعار تكلفة استخدام الأجرة العامة «التاكسي» داخل المدن.

واشترطت الهيئة أن يكون الحد الأدنى لاستخدام السيارة (سعة 4 ركاب) 10 ريالات لأي مشوار، وسيتم احتساب المسافة لكل كيلو متر بـ 2.1 ريال بدلا من 1.8 ريال بزيادة قدرها 16.675، وفقًا للتسعيرة المستحدثة.

كما تم رفع تكلفة بداية خدمة التاكسي بنسبة 16.36% لتصبح تكلفة «المبلغ الافتتاحي» 6.4 ريال بدلا من 5.5 ريال، أما تكلفة الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كيلو مترا في الساعة فسترتفع التكلفة بنسبة 12.5% لتصبح تكلفة الانتظار 0.9 ريال بدلا من 0.8 ريال، وفقًا لـ”عكاظ”.

أما سيارات الأجرة العامة سعر 5 ركاب فأعلى، فقد رفعت الهيئة تكلفة «افتتاح» العداد بنسبة 21.67% لتصبح التكلفة الجديدة 7.3 ريال بدلا من 6 ريالات، كما صعدت تكلفة المسافة لكل كيلو متر بنسبة 20% لتصبح 2.4 ريال بدلا من ريالين، وزادت تكلفة الانتظار لكل دقيقة بنسبة 22.22% لتصبح 1.1 ريال بدلا من 0.9 ريال.

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