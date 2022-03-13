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الطائرات الروسية تستهدف مخازن الغذاء الرئيسية شرق العاصمة الأوكرانية كييف

الطائرات الروسية تستهدف مخازن الغذاء الرئيسية شرق العاصمة الأوكرانية كييف
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات الأوكرانية، أن الطائرات الروسية تستهدف مخازن الغذاء الرئيسية في بروفاري شرق العاصمة كييف.

وأعلنت السلطات في كييف، أن احتياطيات المواد الأساسية تكفي لمدة أسبوعين، مؤكدة تواصل القصف الروسي على جميع المدن والمناطق الأوكرانية.

وأكد المدعي العام الأوكراني، مقتل 85 طفلا وإصابة نحو 100 منذ بداية الغزو الروسي قبل 18 يومًا، مضيفًا أن القوات الروسية تستهدف محطة معالجة الغاز في إيزيوم ومدرسة ببلدة أوسكول.

وأشار مكتب الرئيس الأوكراني، إلى أن عمليات الإجلاء اليوم ستتم عبر 10 ممرات إنسانية من مناطق عدة، مؤكدًا أن القصف الروسي منذ بدء الحرب أدى إلى تضرر 369 مؤسسة تعليمية منها 57 دمرت بالكامل.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية في خاركيف، أنه تم إسقاط طائرة حربية روسية في إيزيوم شمال شرقي أوكرانيا، لافتًا إلى سقوط 50 قذيفة أمس على مناطق سكانية بالمدينة وبلدات تشوجويف وإيزيوم وروجان.

فيما كشف حرس الحدود الأوكراني، أن 96 ألف شخص غادروا البلاد أمس عبر الحدود الغربية معظمهم باتجاه بولندا.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أن قاعد يافوريف العسكرية التي تعرضت لقصف روسي اليوم تضم مدربين عسكريين أجانب.

من ناحيتها، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، عن وصول مساعدات إنسانية من عدة مدن إلى ماريوبول.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير 99 طائرة و128 مسيرة و1194 دبابة ومدرعة و121 قاذفة صواريخ و443 قذيفة هاون.

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