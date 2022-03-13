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الأمن العام ينبه زائري المسجد الحرام إلى هذا الأمر

الأمن العام ينبه زائري المسجد الحرام إلى هذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

نبه الأمن العام زائري الحرمين الشريفين، بعدم ترك الأطفال بمفردهم عند الزيارة أو العمرة.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أنه يهيب بجميع الزائرين بعدم ترك أطفالهم عند اصطحابهم للمسجد الحرام بمفردهم.

ونشر على صفحته: “أخي زائر الحرمين.. أطفالك مسؤوليتك، نأمل عند اصطحابهم للمسجد الحرام عدم تركهم لوحدهم، حفاظًا عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين”.

وفي وقت سابق كشف وكيل وزارة الحج والعمرة والمتحدث الرسمي المهندس هشام بن سعيد، عن السماح بدخول الأطفال دون 5 سنوات للحرمين مع ذويهم.

وأكد أن الحد الأدنى الآن هو 5 سنوات كشرط لإصدار تصاريح العمرة، بينما دخول المسجد الحرام والصلاة فيه فإنه مسموح للأطفال المرافقين لذويهم.

وأشار إلى أن القادمين من خارج المملكة لا يشترط أيضا تسجليهم للقاحات بالمنصات المعنية.

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