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تزامناً مع إجازة الفصل الثاني للطلاب.. “الحصيني” يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

تزامناً مع إجازة الفصل الثاني للطلاب.. “الحصيني” يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه من خلال قراءة النماذج العددية للطقس، فإنه من المتوقع – بمشيئة الله – خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب، تذبذب في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع.

وأوضح عبر حسابه على “تويتر”، أنه متوقع أن يطرأ انخفاض في الحرارة على المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية.

وأضاف أنه متوقع موجة برد شبه قوية على الحدود الشمالية، حيث تسجل صفر درجة مئوية مع صقيع ومتوسطة القوة على المنطقة الوسطى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكسر 5 درجات، وتعتبر أقل من المعدل السنوي، وخفيفة على أجزاء من الشرقية والغربية، إلى أن يصرفها الله.

وأكد أن بداية موجة البرد من مساء الأربعاء، وأن ذروتها ستكون – بمشيئة الله – فجر الجمعة، لافتاً إلى أنها ستكون مسبوقة برياح وغبار.

كما توقع أن يكون طقس اليوم، سماء غائمة جزئيًا على شمالي المنطقة الوسطى والشرقية، وأنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة على شمالي المنطقة الوسطى والشرقية.

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