الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

أوكرانيا تكشف عن إجمالي الخسائر الروسية منذ بدء الحرب

أوكرانيا تكشف عن إجمالي الخسائر الروسية منذ بدء الحرب
0

تواصل – وكالات:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية عن إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب.

وقالت الهيئة إن الجيش الأوكراني دمر 1226 مركبة قتالية، و140 منظومة دفاعية، و86 مروحية، و60 خزان وقود، و600 آلية عسكرية.

من جهة أخرى، صرّح رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، بأن مخزون الغذاء يكفي البلاد لعدة أشهر فقط، مؤكدًا أن لدى بلاده خطة لدعم البدء بزراعة موسم جديد للحبوب رغم الحرب.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.

مواد ذات صلة

حاكم لفيف الأوكرانية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 جراء القصف الروسي

حاكم لفيف الأوكرانية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 57 جراء القصف الروسي

“فيتش”: شركات الطاقة الروسية قد تتخلف عن سداد ديونها

“فيتش”: شركات الطاقة الروسية قد تتخلف عن سداد ديونها

الجيش الروسي يعلن إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة

الجيش الروسي يعلن إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة

أوكرانيا: أي مبادرات بشأن استفتاء في مدن الجنوب لا جدوى منها مطلقاً

أوكرانيا: أي مبادرات بشأن استفتاء في مدن الجنوب لا جدوى منها مطلقاً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>