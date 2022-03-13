أوكرانيا تكشف عن إجمالي الخسائر الروسية منذ بدء الحرب

تواصل – وكالات:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية عن إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب.

وقالت الهيئة إن الجيش الأوكراني دمر 1226 مركبة قتالية، و140 منظومة دفاعية، و86 مروحية، و60 خزان وقود، و600 آلية عسكرية.

من جهة أخرى، صرّح رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، بأن مخزون الغذاء يكفي البلاد لعدة أشهر فقط، مؤكدًا أن لدى بلاده خطة لدعم البدء بزراعة موسم جديد للحبوب رغم الحرب.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.