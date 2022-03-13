“فيتش”: شركات الطاقة الروسية قد تتخلف عن سداد ديونها

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خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية، وقالت إنه من “المحتمل” أن لا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية.

ويأتي على رأس هذه المجموعات عملاق الغاز غازبروم، وشركة النفط لوك أويل، وشركات التعدين روسال وبوليوس وإيفراز، إضافة إلى 23 شركة أخرى لاستغلال الموارد الطبيعية من “B” إلى “CC” في معظمها، وفقاً لما ذكرته “فرانس برس”.

وكانت وكالة موديز قد خفّضت هذا الأسبوع تصنيفي غازبروم ولوك أويل إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية واحتمالات بعدم السداد.

وكانت الحكومة قد منحت الشركات الروسية تفويضًا لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول “المعادية”، وعقبت “فيتش” بأن هذا التفويض يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على الدفع لدائنيها في المواعيد المحددة.

وتشمل هذه القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان، ودولا أخرى.

وكانت الحكومة والبنك المركزي الروسيين قد اتخذا حزمة إجراءات لمحاولة الحد من هبوط الروبل الذي فقد نصف قيمته منذ مطلع يناير بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.