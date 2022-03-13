“الأرصاد” ينبّه أهالي هذه المناطق إلى رياح وأتربة مثارة حتى الـ5 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد من تَكَوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على بعض أجزاء ومناطق المملكة.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والعلا والعيص واليتمة وخيبر.

2 – منطقة القصيم، والأسياح والثامرية والبدائع والبكيرية والخبراء والرس.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن حالة الرياح والأتربة المثارة من المتوقع أن تستمر حتى الساعة الـ ٥ مساءً.

وفي وقت سابق توقع المركز، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

فيما توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، استقرارًا جويًا شبه عام على معظم المناطق، في ظل أجواء باردة في المساء، ومعتدلة نهارًان مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتشكل حزام من السحب والتي قد يهطل منها زخات مطرية متفرقة على أجزاء من القصيم والزلفي وشمالي سدير وحفر الباطن.