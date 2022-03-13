70 ألف مواطن لديهم 5 أفراد فأكثر من العمالة المنزلية

تواصل – فريق التحرير:

بلغ عدد المواطنين ممن لديهم خمسة أفراد من العمالة المنزلية فأكثر نحو 70 ألف شخص.

وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتطبيق المرحلة الأولى من فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على أربعة عاملين للمواطن في 21 من شهر شوال المقبل، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وستبلغ القيمة المالية للمقابل المالي 9600 ريال لكل عامل إضافي سنويا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به.

وستفتح الوزارة خلال الفترة المقبلة ثماني وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا.

ووفقا لبيانات “مساند” الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في: الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأوزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا.