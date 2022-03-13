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حلف الناتو يحذر روسيا من استخدام هذا السلاح الفتاك

حلف الناتو يحذر روسيا من استخدام هذا السلاح الفتاك
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تواصل – وكالات:

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرج اليوم، من أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية خلال عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي بمثابة جريمة حرب.

وأوضح أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره، مؤكدًا أن هناك مزاعم سخيفة بشأن معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

وأضاف ستولتنبرج، أنه بعد تقديم هذه الادعاءات الكاذبة، على الجميع الانتباه لأنه من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية فتاكة، وحينها ستكون هذه من أكبر جرائم الحرب، حسب “سكاي نيوز”.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الشعب الأوكراني يقاوم الاجتياح الروسي بشجاعة فإن الأيام المقبلة من الحرب ستكون صعبة للغاية.

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه وكالة الأنباء الأوكرانية، بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق كراماتورسك وفولين وريفني وإيفانو فرانكيفسك.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على مستشفى في مدينة فولنوفاخا.

وأشار انفصاليو لوجانسك، إلى أن الجيش الأوكراني قصف أراضي الجمهورية 3 مرات خلال يوم أمس ودمر مباني سكنية.

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