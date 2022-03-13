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“المسند” يتوقع: استقرار جوي على معظم المناطق مع زخات مطرية متفرقة

“المسند” يتوقع: استقرار جوي على معظم المناطق مع زخات مطرية متفرقة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس الدكتور عبد الله المسند، استقرارًا جويًا شبه عام على معظم المناطق، في ظل أجواء باردة في المساء، ومعتدلة نهارًا.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع أن يتشكل حزام من السحب والتي قد يهطل منها زخات مطرية متفرقة على أجزاء من القصيم والزلفي وشمالي سدير وحفر الباطن.

وأضاف أن الكتلة الربيعية الباردة تتربع الآن فوق المناطق الشمالية والوسطى نسبياً، وذروتها يومي الأربعاء والخميس القادمين في الشمال، والخميس والجمعة في بقية المناطق على وجه التقريب.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

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