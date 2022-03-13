“الدفاع الروسية” تكشف عن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا وأن قواتها الجوية أسقطت مروحية و3 مسيرات.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الطيران والدفاع الجوي للقوات الجوية الروسية، أسقط طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات بدون طيار.

وأضاف أن قوات الجوية استهدفت 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات، و3 منشآت رادار ومحطة قيادة إلكترونية واحدة، و6 مستودعات للذخيرة ووقود و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية.

وأوضح أن إجمالي العمليات منذ انطلاق العملية الخاصة، هي تدمير 61 طائرة هليكوبتر، و126 طائرة بدون طيار، و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و118 قاذفة صواريخ متعددة، و436 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، و973 وحدة من المركبات العسكرية، حسب “روسيا اليوم”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية واصلت هجومها على جبهة واسعة، وفرضت سيطرتها على عدة مناطق وبلدات أوكرانية.

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني، أن المحتل الروسي لا يستطيع هزيمة بلاده لأنه لا يملك القوة المعنوية، مؤكدًا أن روسيا ليست عدوا بل أكثر من ذلك، وأنها مثل كوريا الشمالية بالنسبة لأمريكا، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني يدمر وحدة راجمات صواريخ للجيش الروسي في تشيرنيهيف.