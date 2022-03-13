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أمريكا تتهم إيران بمسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على أربيل

أمريكا تتهم إيران بمسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على أربيل
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تواصل – فريق التحرير:

اتهم مسؤولون أمريكيون إيران بمسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على أربيل، مساء أمس، وفقًا لـ” وول ستريت جورنال”.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن الصواريخ لم تصب مجمع القنصلية قيد الإنشاء بأربيل ولم يصب أي أمريكي.

وأدانت الخارجية الأمريكية الحادث، وقالت إن السلطات العراقية والكردية تحقق فيه.

واستهدف قصف صاروخي إيراني، مساء أمس، مبنى القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل باثنى عشر صاروخًا باليستيًا، مما أحداث أضرارًا كبيرة بفضائية “كردستان 24”، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هذه العملية جاءت ردًا على مقتل قياديين بالحرس الثوري الإيراني في سوريا قبل نحو أسبوع.

يذكر أنه في يناير 2020، شنت إيران هجومًا بصواريخ باليستية على قواعد تضم قوات أميركية في العراق ردًا على اغتيال واشنطن قاسم سليماني.

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