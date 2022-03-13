مصادر: صواريخ استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل انطلقت من إيران

تواصل- فريق التحرير:

نقلت قناة “الحدث” في نبأ عاجل لها، عن مصادر- لم تسمها- أن الصواريخ التي استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل انطلقت من إيران.

وأشارت إلى أن هذه العملية هي رد على مقتل قياديين بالحرس الثوري في سوريا.

وكانت إيران أعلنت قبل يومين عن مقتل اثنين من كبار ضباطها في الحرس الثوري في غارة لطيران الاحتلال على سوريا.

وتسبب القصف الصاروخي على مقر القنصلية الأمريكية، في إحداث أضرار كبيرة بفضائية “كردستان 24”.

والقناة مملوكة لرئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

وأظهرت فيديوهات وصور نشرتها وسائل إعلام، تعرض القناة لأضرار بسبب قربها من القنصلية التي تقع بمحاذاة طريق مصيف صلاح الدين في المدينة.

كانت أفادت وسائل إعلام مختلفة، بسماع دوي انفجارات عنيفة في أربيل بالعراق، يعتقد أنها ناجمة عن قصف استهدف القنصلية الأمريكية.

وقالت تقارير،إن القصف الصاروخي استهدف مبنى القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل على طريق مصيف صلاح الدين، بخمس صواريخ بعيدة المدى.