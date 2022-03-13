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«مفحط متهور» يتسبب في تصادم مروع على أحد الطرق بالمملكة (فيديو)

«مفحط متهور» يتسبب في تصادم مروع على أحد الطرق بالمملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تفحيط وتهور وسرعة جنونية على أحد الطرق في المملكة.

ووثق المقطع، ممارسة قائد مركبة للتفحيط والقيادة بسرعة جنونية، على أحد الطرق في المملكة، مما تسبب في وقوع حادث تصادم مروع مع سيارة أخرى على الطريق.

وندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات وسالكي الطريق للخطر.

هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالسرعات المقررة، والمسارات المحددة على الطريق، لتفادي وقوع الحوادث المرورية أو تطبيق الغرامات وفقا للنظام.

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