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هل يُشترط التحصين لأداء مناسك العمرة؟

هل يُشترط التحصين لأداء مناسك العمرة؟
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج المملكة للحصول على تصريح العمرة.

وردت الوزارة، على استفسار بشأن مدى الحاجة للتحصين ضد فيروس “كورونا” من أجل تأدية العمرة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن، بمن فيهم المتواجدون في المملكة.

وفي وقت سابق، كشف وكيل وزارة الحج والعمرة والمتحدث الرسمي المهندس هشام بن سعيد، عن السماح بدخول الأطفال دون 5 سنوات للحرمين مع ذوييهم.

وأوضح في تصريحات لقناة “السعودية”، أن الحد الأدنى الآن هو 5 سنوات كشرط لإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة، بينما دخول المسجد الحرام والصلاة فيه فإنه مسموح للأطفال المرافقين لذويهم.

وأكد سعيد على ضرورة معرفة أن القرار صاحبه عدة أمور من شأنها التخفيف من القيود منها أنه لا يشترط التدقيق على الحالة الصحية من ناحية التحصين عند دخول الحرمين مثلما كان معمولًا به في السابق، لافتًا إلى أن الآن يسطيع أي راغب فى أداء الصلاة بالحرمين من الدخول دون التحقق من الحالة الصحية.

وأشار إلى أن القادمين من خارج المملكة لا يشترط أيضا تسجليهم للقاحات بالمنصات المعنية، كما لا يشترط التحصين في إصدار تصاريح العمرة أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أن المعتمرين القادمين من خارج المملكة سوف يكونوا حاصلين على وثيقة تأمين طبي تغطي التكاليف العلاجية في حالة الإصابة، وهي ضمن باقة الخدمات التي سيشتريها ويختارها عند إصداؤ تأشيرة العمرة.

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