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شاهد.. قصف القنصلية الأمريكية في أربيل يُدمّر فضائية «كردستان 24»

شاهد.. قصف القنصلية الأمريكية في أربيل يُدمّر فضائية «كردستان 24»
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تواصل- فريق التحرير:

تسبب القصف الصاروخي على مقر القنصلية الأمريكية في أربيل، في إحداث أضرار كبيرة بفضائية عراقية.

وتسبب القصف في تدمير قناة “كردستان 24” المملوكة لرئيس إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

وأظهرت فيديوهات وصور نشرتها وسائل إعلام، تعرض القناة لأضرار بسبب قربها من القنصلية التي تقع بمحاذاة طريق مصيف صلاح الدين في المدينة.

كانت أفادت وسائل إعلام مختلفة، بسماع دوي انفجارات عنيفة في أربيل بالعراق، يعتقد أنها ناجمة عن قصف استهدف القنصلية الأمريكية.

وقالت تقارير في أنباء عاجلة، إن القصف الصاروخي استهدف مبنى القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل على طريق مصيف صلاح الدين، بخمس صواريخ بعيدة المدى.

يأتي ذلك ضمن سلسلة تفجيرات عنيفة تعرضت لها المدينة مساء اليوم.

 

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