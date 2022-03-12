استهداف مقر القنصلية الأمريكية الجديد في أربيل بـ 5 صواريخ بعيدة المدى

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بسماع دوي انفجارات عنيفة في أربيل بالعراق، يعتقد أنها ناجمة عن قصف استهدف القنصلية الأمريكية.

فيما أكدت وسائل إعلام عراقية محلية، سقوط صواريخ في محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.

وقالت وسائل الإعلام، إن القصف الصاروخي استهدف مبنى القنصلية الأمريكية الجديدة في أربيل على طريق مصيف صلاح الدين.

وأشارت إلى أن القنصلية تم استهدافها بخمسة صواريخ بعيدة المدى.

يأتي ذلك ضمن سلسلة تفجيرات عنيفة تعرضت لها المدينة مساء اليوم.

يذكر أن خلية الإعلام الأمني العراقي، أعلنت مقتل أربعة إرهابيين بضربتين جويتين على سلسلة جبال مامة الواقعة في محافظة كركوك شمال البلاد.