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شاهد.. كيف يتم دفن جثث قتلى الجيش الأوكراني في مقابر جماعية

شاهد.. كيف يتم دفن جثث قتلى الجيش الأوكراني في مقابر جماعية
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت قناة “الحدث” فيديو يوثق لحظة دفن جثث العشرات من قتلى الجيش الأوكراني، في مقابر جماعية.

وأظهر الفيديو وضع الجثث في أكياس سوداء وشحنها في شاحنات كبيرة، وإلقائها في مقابر جماعية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أن “نحو 1300” جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية. وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر “نحو 12 ألف جندي”، مضيفا “أنها نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيدا بذلك”.

وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتمّ تحديثها إلى الآن.

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