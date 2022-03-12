بعدة تخصصات.. مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر يعلن توفر وظائف غير طبية

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أعلن مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر من خلال موقع (الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) توفر وظائف (إدارية، وتقنية، وترجمة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مشرف خزينة:
– بكالوريوس (محاسبة – إدارة أعمال) مع خبرة سنتين.
2- مُترجم:
– بكالوريوس (لغات وترجمة – أدب إنجليزي) مع خبرة سنة.
3- مدير مراقبة المخزون:
– بكالوريوس (إدارة أعمال – إدارة مستشفيات – أي تخصص ذو علاقة) مع خبرة 3 سنوات.
4- أخصائي شبكات حاسب آلي:
– بكالوريوس (علوم حاسب آلي) مع خبرة سنتين.
5- مدير النفقات:
– بكالوريوس (محاسبة – أو أي تخصص في المجال) مع خبرة سنتين.
6- مدير الرواتب:
– بكالوريوس (إدارة أعمال) مع خبرة 5 سنوات.
7- مدير ضبط الممتلكات:
– بكالوريوس (إدارة أعمال – إدارة مستشفيات – أي تخصص ذو علاقة) مع خبرة سنتين.
8- أخصائي مناقصات:
– بكالوريوس (إدارة أعمال – إدارة مستشفيات – أي تخصص ذو علاقة) مع خبرة سنتين.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1443/08/09هـ الموافق 2022/03/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
من خلال الرابط التالي – (اضغطهنا).