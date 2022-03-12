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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعدة تخصصات.. مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر يعلن توفر وظائف غير طبية

بعدة تخصصات.. مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر يعلن توفر وظائف غير طبية
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر من خلال موقع (الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة) توفر وظائف (إدارية، وتقنية، وترجمة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مشرف خزينة:

– بكالوريوس (محاسبة – إدارة أعمال) مع خبرة سنتين.

2- مُترجم:

– بكالوريوس (لغات وترجمة – أدب إنجليزي) مع خبرة سنة.

3- مدير مراقبة المخزون:

– بكالوريوس (إدارة أعمال – إدارة مستشفيات – أي تخصص ذو علاقة) مع خبرة 3 سنوات.

4- أخصائي شبكات حاسب آلي:

– بكالوريوس (علوم حاسب آلي) مع خبرة سنتين.

5- مدير النفقات:

– بكالوريوس (محاسبة – أو أي تخصص في المجال) مع خبرة سنتين.

6- مدير الرواتب:

– بكالوريوس (إدارة أعمال) مع خبرة 5 سنوات.

7- مدير ضبط الممتلكات:

– بكالوريوس (إدارة أعمال – إدارة مستشفيات – أي تخصص ذو علاقة) مع خبرة سنتين.

8- أخصائي مناقصات:

– بكالوريوس (إدارة أعمال – إدارة مستشفيات – أي تخصص ذو علاقة) مع خبرة سنتين.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1443/08/09هـ الموافق 2022/03/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي – (اضغطهنا).

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