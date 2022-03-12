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استعادة النشاط لباقي اليوم.. 3 خطوات للحصول على «قيلولة مثالية»

استعادة النشاط لباقي اليوم.. 3 خطوات للحصول على «قيلولة مثالية»
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة، أن القيلولة، تساعد على استعادة مستويات الطاقة أثناء النهار، ولكن القيلولة لفترة طويلة يمكن أن تجعلك تشعر بمزيد من التعب.

وأحيانًا تكون القيلولة السريعة هي كل ما تحتاجه لزيادة طاقتك عندما لا تنام جيدًا في الليلة السابقة، لكن في بعض الأحيان يمكنك أن تأخذ قيلولة في الوقت الخطأ أو لفترة طويلة جدًا وتشعر بأنك أسوأ بكثير مما كنت عليه في الأصل.

وكشفت خبيرة النوم كيرا بريتشارد الخطوات الثلاث للحصول على قيلولة مثالية، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية

1- الخطوة الأولى:

ابحث عن مكان هادئ ومريح لأخذ قيلولة. من الناحية المثالية، يجب أن تكون المساحة مظلمة وباردة نسبيًا مع الحد الأدنى من عوامل التشتيت، وإذا كنت تخطط لأخذ قيلولة في مكتبك أو في سيارتك، يمكن أن يساعدك قناع العين وسدادات الأذن في حجب الضوضاء والضوء الخارجي.

2- الخطوة الثانية:

قبل أن تستلقي وتغمض عينيك، اضبط منبهاً على مقدار الوقت الذي تريد أن تنام فيه، وإذا كنت خارج المنزل، يجب أن تكون قادراً على استخدام تطبيق الهاتف الذكي مع المنبه.

3- الخطوة الثالثة:

إذا كان النوم بعيداً عنك لأنك تركز على الأشياء التي يجب القيام بها بعد غفوتك وغيرها من مصادر التوتر، فحاول تخفيف التوتر والاسترخاء بتمارين التنفس واسترخاء العضلات التدريجي

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    عبدالرحمن

    سبحان الله