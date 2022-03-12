مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا.. مضادات للطيران والدروع

تواصل – وكالات:

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تتضمن مضادات للطيران.

وأضاف المسؤول الأمريكي، الذي رفض الكسف عن اسمه، إن المساعدات العسكرية، تشمل مضادات للدروع وللطيران وأسلحة خفيفة ضمن المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت اليوم 79 موقعاً من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، كما أسقطت مروحية أوكرانية و3 طائرات مسيرة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا.