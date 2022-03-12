مضحك.. الشرطة الأمريكية تبحث عن مطلوب لا يبعد عنها سوى سنتميرات (شاهد)

تواصل ـ فريق التحرير:

في مطاردة بين الشرطة وأحد المطلوبين في ولاية كاليفورنيا، لم يستطع أفراد الشرطة الأمريكية من الوصول إلى المطلوب برغم وجوده بالقرب جدا منهم، ولا يفصله عنهم سوى بعض سنتميرات.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كشفت المطاردة التي حدثت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ حيث ظهر المطلوب بعد هروبه من الشرطة وتوقف ثم نزل من سيارته واختبأ خلف سيارة أخرى.

وبرغم قربه من أفراد الشرطة إلا أنهم لم يجدوه إلا بعد مدة طويلة وبمساعدة من المروحية التي تصور بالأعلى؛ وهو ما أثار سخرية الكثير من رواد التواصل الاجتماعي.