الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مضحك.. الشرطة الأمريكية تبحث عن مطلوب لا يبعد عنها سوى سنتميرات (شاهد)

مضحك.. الشرطة الأمريكية تبحث عن مطلوب لا يبعد عنها سوى سنتميرات (شاهد)
0

تواصل ـ فريق التحرير:

في مطاردة بين الشرطة وأحد المطلوبين في ولاية كاليفورنيا، لم يستطع أفراد الشرطة الأمريكية من الوصول إلى المطلوب برغم وجوده بالقرب جدا منهم، ولا يفصله عنهم سوى بعض سنتميرات.

وفي مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، كشفت المطاردة التي حدثت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ حيث ظهر المطلوب بعد هروبه من الشرطة وتوقف ثم نزل من سيارته واختبأ خلف سيارة أخرى.

وبرغم قربه من أفراد الشرطة إلا أنهم لم يجدوه إلا بعد مدة طويلة وبمساعدة من المروحية التي تصور بالأعلى؛ وهو ما أثار سخرية الكثير من رواد التواصل الاجتماعي.

مواد ذات صلة

«المتحمي» يستعيد ذكرى استشهاد والده في حادث مروحية عسير (فيديو)

«المتحمي» يستعيد ذكرى استشهاد والده في حادث مروحية عسير (فيديو)

مكة.. دوريات أمن الطرق تطيح بمطلوب أمنيّ ممنوع من السفر

مكة.. دوريات أمن الطرق تطيح بمطلوب أمنيّ ممنوع من السفر

أمن الدولة يوضح تفاصيل القبض على المطلوب محمد آل عمار بالقطيف

أمن الدولة يوضح تفاصيل القبض على المطلوب محمد آل عمار بالقطيف

بعد مطاردة في جبال «تثليث».. ضبط متهم بالاعتداء على قائدي الشاحنات وسرقتهم

بعد مطاردة في جبال «تثليث».. ضبط متهم بالاعتداء على قائدي الشاحنات وسرقتهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة