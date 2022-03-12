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مروعة.. الشرطة الفرنسية تعثر على جثث متحللة لـ 4 أطفال وأمهم

مروعة.. الشرطة الفرنسية تعثر على جثث متحللة لـ 4 أطفال وأمهم
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الفرنسية، العثور على جثث أربعة أطفال وامرأة قد تكون والدتهم، داخل شقة في مدينة غرونوبل بوسط شرقي البلاد.

وتوجهت فرق الإنقاذ إلى الشقة بعد تلقيها بلاغات عن أشخاص لا يردون على النداءات، بحسب نائب المدعي العام.

وأكدت عناصر الانقاذ أنهم أن عثروا على خمس جثث متحللة في شقة لا تتوافر فيها الشروط الصحية؛ وتعود الجثث لأطفال تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات وثماني وعشر واثنتي عشرة سنة، وامرأة 39 سنة.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس” أن الجثث التي جرى العثور عليها في الشقة قد تكون “لأم وأطفالها”.

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