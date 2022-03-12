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«الموارد البشرية» توضح سبب تأخر صرف الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي

«الموارد البشرية» توضح سبب تأخر صرف الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سبب تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين.

جاء ذلك في رد من الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء” في “تويتر”، على استفسارات وتساؤلات بعض المستفيدين بشأن تأخر صرف الدفعة الثانية من مستحقات الضمان الاجتماعي.

وأجابت الوزارة بقولها “يتم التحقق من أهلية المستفيدين بشكل شهري ويصرف لهم بناء على استيفاء معايير الإستحقاق لديهم،، شاكرين لك”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تعمل على إعلان نتائج الضمان الاجتماعي بشكل تدريجي، ويتم إرسال رسالة بنتيجة الاستحقاق للمستفيد.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد قال فيه “مقدم على الضمان يوم ٢٢ من شهر نوفمبر 2021، ودراسة الأهلية تأخذ 25 يوما، حسب ما ذكر في الموقع الرسمي وإلى الآن لا يوجد أي تحديث فما السبب؟

وأجابت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء بقولها “تعمل الوزارة على إعلان النتائج بشكل تدريجي وسيتم إرسال رسالة نصية لكم بنتيجة الإستحقاق خلال الفترة القادمة.. نتطلع لخدمتك”.

 

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