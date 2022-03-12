مرض خطير في دولة خليجية .. الإصابات تجاوزت مليوني مصاب

تواصل- فريق التحرير:

كشف انتشار فيروس كورونا المستجد، عن علاقات وطيدة بأمراض أخرى نشطت بسبب انتشار هذا الوباء.

استشارية الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد في الكويت ، د. وفاء الحشاش، أوضحت أن أعداد المصابين بجرثومة المعدة في الكويت تصل إلى أكثر من مليونَي شخص.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن جرثومة المعدة تنتشر بشكل كبير في العالم وتشكّل نسبة الإصابة بها عالميا نحو 50 بالمئة من سكان العالم.

ونوهت أن نسبة انتشارها بين المواطنين والمقيمين في الكويت توازي نفس النسب العالمية.

وتابعت: نسبة الشفاء منها تتخطى الـ80 بالمئة، إلّا أنها تعود للشخص المصاب بها مرة أخرى.

ونبهت الحشاش أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإصابة بفيروس كورونا المستجد ونشاط جرثومة المعدة .