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مهارة التحكم بالجوع.. إليك خمس نصائح

مهارة التحكم بالجوع.. إليك خمس نصائح
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تواصل ـ فريق التحرير:

في العديد من الأحيان يكون الجوع تعبيرا عن الملل أكثر من كونه حاجة جسدية.

وإن كانت معدتك تئن سواء كنت جائعا أو تشعر بملل يدفعك للإحساس بالجوع؛ فإليك بعض النصائح التي تستطيع تنفيذها لتقلل من جوعك أثناء اليوم والليلة:

1ـ دقيقة تفكير ثم تساءل: هل أشعر بأن معدتى خاوية؟ متى كانت آخر وجبة كاملة أو خفيفة تناولتها؟ هل أشعر بالإرهاق، القلق، أو الضيق؟ هل أشعر بالملل؟ طرح تلك الأسئلة على نفسك يمكنه مساعدتك على معرفة إن كنت تشعر بالجوع حقًا أم لا.

2 ـ اشرب الماء أو الشاي؛ في العديد من الأحيان، يشعر الناس بالجوع وبالرغبة في تناول وجبة خفيفة أو كاملة بينما هم عطِشون فحسب. إشارات العطش والجوع متشابهة ويصعب التفريق بينها.

3 ـ اغسل أسنانك؛ غسل الأسنان هو طريقة سريعة جدًا لتجمح شهيتك في خلال ثوان قليلة؛ فعلى الأغلب، لن تقوم بتناول وجبة خفيفة إن قمت بغسل أسنانك للتو

4 ـ اعثر على نشاط مثير. اذهب في تمشية سريعة، تحدث مع صديق، اقرأ في كتاب جيد، أنجز بعض المهمات المنزلية، أو تصفح الإنترنت.

5 ـ امضغ العلكة أو قم بمص النعناع؛ فقد أظهرت بعض الدراسات أن مضغ العلكة أو مص النعناع يقلل الإحساس بالجوع فورا.

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