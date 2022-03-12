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ضربات موجعة من التحالف.. فرار جماعي لمليشيا الحوثي بعد دحرها جنوب مأرب

ضربات موجعة من التحالف.. فرار جماعي لمليشيا الحوثي بعد دحرها جنوب مأرب
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم السبت من صد هجوم لمليشيا الحوثي الإيرانية على مواقع عسكرية جنوب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مليشيا الحوثية لاذت بالفرار بعد سقوط كثير من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير آليات تابعة لها بقصف لمدفعية الجيش.

وأضاف أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا طقمين بما عليهما من عتاد خلفتهما عناصر المليشيا قبل أن تفر تحت ضربات الأبطال.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران التحالف بغارتين تعزيزات تابعة للمليشيا الإيرانية ونتج عنها تدمير آليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

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