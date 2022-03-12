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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالفيديو.. مسؤولة: ضرب الطفل يدخل ضمن العنف الأسري ويجلب العقوبة

بالفيديو.. مسؤولة: ضرب الطفل يدخل ضمن العنف الأسري ويجلب العقوبة
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مدير إدارة الحماية من العنف الأسري د. مرام الحربي، أن ضرب الطفل يدخل ضمن الإيذاء، وعليه عقوبة بعد الدراسة والتحقق.

وأوضحت الحربي في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية خلال برنامج “120” أن المجتمع ومن خلال السوشيال ميديا لديه وعي لرفض العنف الأسري، وهو ما يتمثل في رفضه وشجبه لأي حالات تتضمن عنفا أسريا سواء لحالات محلية أو عالمية.

وأضافت أن ضرب الأبناء والأطفال له أضرار كما أثبتت ذلك الدراسات، وهو يدخل ضمن قضايا العنف الأسري؛ مؤكدة أن هذا الأمر يجلب العقوبة بعد الدراسة والتحقق.

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