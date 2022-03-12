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أثارت الخوف والهلع ثم تحطمت.. طائرة “مجهولة” فوق دول الناتو

أثارت الخوف والهلع ثم تحطمت.. طائرة “مجهولة” فوق دول الناتو
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تواصل ـ فريق التحرير:

استطاعت طائرة روسية الصنع غير مأهولة عبور أراضي كل من رومانيا وهنغاريا قبل أن تدخل كرواتيا وتسقط بالقرب من سكن طلابي، ملحقة الضرر بنحو 40 سيارة متوقفة.

وتعليقا على الحادث؛ قال حلف الناتو: إن نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل التابع للحلف قد تعقب مسار طيران الجسم.

لكن رئيس الوزراء الكرواتي قال إن سلطات البلاد لم يتم إبلاغها وأن الناتو لم يرد إلا بعد سؤال طرحه الصحفيون.

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش أثناء زيارته لموقع التحطم ”لا يمكننا تحمل هذا الوضع، ولا ينبغي أن يحدث على الإطلاق”.

وتابع: ”كان هذا تهديدًا محضًا وواضحًا، وكان ينبغي على كل من الناتو والاتحاد الأوروبي الرد”.

وأضاف: سنعمل على رفع مستوى الاستعداد ليس فقط من جانبنا ولكن من جانب الآخرين.

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