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وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل بالرياض وجدة والمدينة المنورة

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل بالرياض وجدة والمدينة المنورة
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستيرفي عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

المسمى الوظيفي:

استشاري أمراض نفسية (الرياض)

أخصائي مختبر الجينوم (الرياض)

مساعد فني أبحاث (الرياض)

فيزيائي طبي (الرياض)

رئيس المخاطر المالية والإستراتيجية والحوكمة (الرياض)

أخصائي تطوير الأداء لسلسلة الإمداد والتموين (الرياض)

محلل بيانات التحكم في الدخول (الرياض)

سكرتير أول (الرياض)

سكرتير ثانٍ (الرياض)

مراسل (الرياض)

مشطب داخلي ثانٍ (الرياض)

ميكانيكي عام (الرياض)

كبير اختصاصي خدمات العقود (المدينة المنورة)

مشرف خدمات العقود (المدينة المنورة)

استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين (جدة)

طريقة التقديم :

أوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2022م.

للتقديم         اضغط هنا

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