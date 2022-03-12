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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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في يوم الجمعة.. هاشتاق # نور_مابين_الجمعتين يتصدر الترند

في يوم الجمعة.. هاشتاق # نور_مابين_الجمعتين يتصدر الترند
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#نور_مابين_الجمعتين” الترند على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مع الأجواء الأيمانية التي يختص بها دوما يوم الجمعة، وانطلاقًا من حديث أبي سَعيدٍ الخُدريِّ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: “مَن قَرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجُمُعةِ أضاءَ له من النورِ ما بَينَ الجُمُعتينِ”.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق المتصدر، حيث أنشاء الكثير منهم منصات للمتابعة لفضائل يوم الجمعة، حيث غرد عدد منهم عبر حساباتهم:” إنها ليلة الجمعة وسورة الكهف نور مابين الجمعتين فلنقراها جميعا لعلها تكون آخر جمعة في حياتنا جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه”.

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