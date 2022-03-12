ميزة جديدة من “واتساب” لنسخة “الويب” تجعل المحادثات أكثر أمانًا

تواصل – وكالات :

حصل تطبيق واتساب ، على تحديث جديد يهدف إلى تحسين أمان إصدار الويب الخاص به.

وبحسب ما ذكره موقع “the verge” التقني، أعلنت شركة ميتا ، عن طرح تحديث جديد لنسخة الويب من تطبيق المراسلة الشهير واتساب، يهدف هذا التحديث لمنع العبث بأكواد التطبيق على المتصفح مما سيجعل المحادثات أكثر أمانا.

و بدءا من اليوم، سيتمكن مستخدمو إصدار واتساب للويب من استخدام ما يسمي بـ Code Verify، وهو ملحق متصفح ويب مفتوح المصدر يتحقق تلقائيا من صحة كود “واتساب ويب” الذي يتم تقديمه إلى متصفحك.

ووفقا لتقرير “فيسبوك”، فإن إمتداد Code Verify يعمل على التأكد رمز واتساب ويب، الخاص بالمستخدم لم يتم العبث به أو تغييره، وأن تجربة الدردشة عبر إصدار الويب “آمنة”، وهي نفسها التي يحصل عليها أي شخص آخر.

وسيضيف إمتداد Code Verify طبقة حماية جديدة من أجل التحقق من عدم العبث بمحتويات نسخة الويب، مما سيجعل الأمر أكثر صعوبة على أي مهاجم يحاول اختراق البيانات أو خصوصية رسائل “واتساب ويب” المشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام إصدار الخدمة المستند إلى المتصفح.