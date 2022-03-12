الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. مصرع وإصابة 10 بحادث اقتحام سيارة لمطعم في واشنطن

بالفيديو.. مصرع وإصابة 10 بحادث اقتحام سيارة لمطعم في واشنطن
0

تواصل – وكالات:

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، حادث اقتحام سيارة لأحد المطاعم ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

وفي التفاصيل، اقتحمت سيارة مطعما في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأدخل ثمانية آخرون إلى المستشفى.

وأكدت السلطات المحلية، أنه تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى محلي حيث توفيت امرأتان متأثرتين بجراحهما، مؤكدة أن المصابين الت 8 الآخرين تتراوح حالتهم بين مستقرة وخطيرة، حسب “روسيا” اليوم.

وأوضحت شرطة الولاية، أن الضحايا كانوا يجلسون في منطقة تناول الطعام في الهواء الطلق في مطعم بارثينون اليوناني الشهير، في العاصمة عندما انحرفت السيارة عن الطريق.

وأفادت أن رجلا مسنا كان يقود السيارة بمفرده عندما فقد السيطرة عليها، لافتة إلى أن السائق تلقى العلاج في مكان الحادث ويتعاون مع السلطات.

مواد ذات صلة

عاجل .. البنتاجون يكشف سبب تكثيف بوتين لهجماته الأخيرة على أوكرانيا

عاجل .. البنتاجون يكشف سبب تكثيف بوتين لهجماته الأخيرة على أوكرانيا

أمريكا: تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير

أمريكا: تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير

دواء جديد يشفي من كورونا في 5 أيام

دواء جديد يشفي من كورونا في 5 أيام

بوتين: هناك تحولات إيجابية في المحادثات مع أوكرانيا

بوتين: هناك تحولات إيجابية في المحادثات مع أوكرانيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>