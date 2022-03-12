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إعلام أوكراني: الجيش استهدف موقع لقيادة العمليات الروسية

إعلام أوكراني: الجيش استهدف موقع لقيادة العمليات الروسية
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن الجيش الأوكراني استهدف موقعًا قال إنه لقيادة العمليات الروسية.

وأوضحت أن القوات الروسية شنت عددًا من الغارات الجوية على مطارين غربي أوكرانيا وهو أمر غير معتاد.

وكشفت الإدارة الإقليمية في كييف، أنه تم إجلاء ٨ آلاف شخص من أصل ٢٥ ألفا من بوتشا وجوستوميل وإربين خلال 3 أيام.

وأضافت وزيرة الطاقة الأمريكية، أنها تواصل مراقبة الوضع بأوكرانيا وقلقون من انتهاكات روسيا لمبادئ السلامة النووية.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا أصبحت من أسوأ الأماكن لممارسة التجارة والشركات الأجنبية تواجه خطر التأميم.

وأكد أن مدينة ماريوبول المحاصرة الآن أصبحت أسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض، وأن القوات الروسية تقصف بعنف ميناء ميكولايف.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددًا من المنشآت العسكرية الأوكرانية، وأن إجمالي الأهداف المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية.

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