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بعد رفع فيود كورونا.. زحام بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة

بعد رفع فيود كورونا.. زحام بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة
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تواصل – واس:

يشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, إقبالاً متزايداً من الزوار والمعتمرين, بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا مطلع الشهر الحالي، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة في الأماكن المغلقة.

وأعلنت شركة طيبة لتشغيل المطارات المشغل للمطار بإشراف الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية في المطار، أنها تعمل لتقديم كافة التسهيلات، للارتقاء بجودة الخدمات لتحقيق رؤية وتطلعات الحكومة الرشيدة في سبيل سلامة وراحة المعتمرين والزوار.

وأكدت أنه منذ إعلان رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا بلغ عدد المعتمرين والزوار القادمين والمغادرين دولياً أكثر من 56 ألف مسافر.

وقبل سنوات افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود – حفظه الله –مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد بالمدينة المنورة، والذي يقع على مساحة اجمالية تبلغ 4 ملايين متر مربع، ويمثل معلما حضاريا بارزاً يبرز الجوانب المشرقة في عادات وتراث سكان المدينة المنورة، ويسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار 8 ملايين مسافر سنويا في مرحلته الأولى، وسترتفع إلى 18 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة من المخطط الرئيسي فتوفر أكثر من ضعف السعة الاستيعابية للمطار لتتجاوز 40 مليون راكب سنوياً.

ويعد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أول مطار في المملكة يتم بناؤه وتشغيله بالكامل عن طريق القطاع الخاص، وفق أسلوب البناء وإعادة الملكية والتشغيل بالشراكة مع شركة طيبة لتطوير المطارات المستثمر والمشغل لمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

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