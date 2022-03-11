“الغذاء والدواء”: اتبعوا تلك الإرشادات لتجنب الأضرار أثناء موجات الغبار

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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصائح مهمة لتجنب الأضرار الناتجة عن موجات الغبار في ظل التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى الإثنين المقبل.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب خلال التعرض لموجة الغبار وضع الكمامة لحماية الجهاز التنفسي من ذرات الرمل، والحرص على الجلوس في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى شرب المياه للوقاية من الجفاف الذي قد يسببه الغبار.

وحذرت من تناول أي طعام مكشوف يُعد في الخارج، داعيةً مرضى الربو إلى عدم نسيان أخذ أدويتهم معهم.