الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد تصدره “تويتر” .. تعرف على الأدعية المستحبة في ساعة الاستجابة

بعد تصدره “تويتر” .. تعرف على الأدعية المستحبة في ساعة الاستجابة
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاج #ساعه_استجابه، الترند على منصة تويتر بالمملكة، أمس الجمعة، وذلك وسط تهافت المغردون بالدعوات.

ويجتهد المسلمون في الإكثار من الدعاء يوم الجمعة، ففيه ساعة استجابة، لا يرد الله فيها الدعاء، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد رجح كثير من الفقهاء أن تكون ساعة الاستجابة يوم الجمعة، هي الساعة الأخيرة بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس.

الأدعية المستحبة يوم الجمعة :

– « لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم».

– «لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»

– «اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار».

– «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

– «اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم».

– « اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك».

روى الترمذي من حديث كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاه» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا»، هنا يحدثنا النبي عن ذكر فضل الدعاء يوم الجمعة.

مواد ذات صلة

في يوم الجمعة.. هاشتاق # نور_مابين_الجمعتين يتصدر الترند

في يوم الجمعة.. هاشتاق # نور_مابين_الجمعتين يتصدر الترند

بعد عامين من الجائحة.. مشهد مهيب لأداء أول صلاة جمعة في الحرمين بلا تباعد

بعد عامين من الجائحة.. مشهد مهيب لأداء أول صلاة جمعة في الحرمين بلا تباعد

خطيب المسجد الحرام: القرآن تهذيب للنفوس وتقويم للطباع وجامع لكل حوائج الناس ومتطلباتهم (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: القرآن تهذيب للنفوس وتقويم للطباع وجامع لكل حوائج الناس ومتطلباتهم (فيديو)

الشيخ “الخثلان” يوضح أفضل وأكمل صيغة للصلاة على النبي ﷺ داخل الصلاة وخارجها

الشيخ “الخثلان” يوضح أفضل وأكمل صيغة للصلاة على النبي ﷺ داخل الصلاة وخارجها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة