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أمريكا: تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير

أمريكا: تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت الإدارة الأمريكية، من محاولات روسيا تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا مؤكدة أن هذا يًعد تصعيدًا خطيرًا في هذه الحرب.

وكشفت مندوبة أمريكا في حلف الناتو، أن روسيا لن تنجح في السيطرة بشكل كامل على أوكرانيا.

ووجهت وزارة الخزانة الأمريكية، تحذيرَا من محاولات روسية لاستخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وأكدت أنه سيتم فرض المزيد من العقوبات على روسيا، محذرة من محاولات روسية لاستخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات.

وأوضحت أن العقوبات على شخصيات وكيانات روسية بينها أعضاء في “الدوما”، وشخصيات في الكرملين والأثرياء الروس وعائلاتهم.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن روسيا حاولت استخدام مجلس الأمن كمنصة لنشر الأكاذيب، مؤكدة أنه ستبقي على العقوبات على روسيا حتى يبدل بوتين مساره القوات الروسية تقصف بعنف ميناء ميكولايف، لافتة إلى أن روسيا تنتهك القانون الدولي باختطاف عمدة ميليتوبول.

 

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